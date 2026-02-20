Le sfide dei team di Formula 1 nella gestione della Straight Mode
Nel 2026, le monoposto di Formula 1 affrontano una grande novità: il sistema attivo che modifica l’aerodinamica in tempo reale. Questa innovazione, creata per migliorare le prestazioni, richiede ai team di adattare rapidamente le strategie di gara. I piloti devono imparare a gestire le nuove modalità di funzionamento delle vetture, specialmente durante le fasi di accelerazione e frenata. La sfida principale riguarda la gestione della “Straight Mode”, che ottimizza la resistenza all’aria. Le squadre stanno testando questa tecnologia sui circuiti più impegnativi del calendario.
Le monoposto della stagione 2026 introducono una rivoluzione aerodinamica basata su un sistema attivo che controlla simultaneamente l’ala anteriore e l’ala posteriore. L’obiettivo è modulare la deportanza in funzione della fase di guida, alternando tra una configurazione a deportanza minore lungo i rettilinei e una modalità ad alto carico in curva. Durante i test serali a Sakhir, si è notato un fenomeno visibile di scintille provenienti dal fondo, segno dello spanciamento provocato dalla chiusura dei profili alari quando la vettura transita dalla Straight Mode alla Corner Mode ad alto carico. Queste dinamiche richiedono una gestione accurata da parte dei team per garantire prevedibilità e stabilità in manovra, senza compromettere la rapidità di inserimento in curva.🔗 Leggi su Mondosport24.com
Nella transizione dalla “Corner Mode” alla “Straight-Line Mode”, che deve avvenire in 400ms , il flap posteriore va oltre l’altezza degli endplate . Sicuramente la soluzione ha superato i “legality check” che vengono implementati già in fase di progettazione. #F1 x.com
