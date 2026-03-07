Straight e overtake mode il boost | le novità che rivoluzionano la F1

Da gazzetta.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2026 è una sorta di anno zero per la Formula 1, con il nuovo regolamento che ha rivoluzionato le monoposto e rischia di cambiare anche gli equilibri tra i team. Dal boost alla straight mode, fino alla modalità sorpasso: ecco le principali novità della stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

straight e overtake mode il boost le novit224 che rivoluzionano la f1
© Gazzetta.it - Straight e overtake mode, il boost: le novità che rivoluzionano la F1

Le sfide dei team di Formula 1 nella gestione della Straight ModeLe monoposto della stagione 2026 introducono una rivoluzione aerodinamica basata su un sistema attivo che controlla simultaneamente l’ala anteriore e...

F1, ecco la Ferrari SF-26: tanto bianco sulla macchina, Hamilton il primo a guidarla Live | Che cosa cambia: le novità tecniche spiegateDue giri e prove di partenza per Charles che ha effettuato il battesimo della SF-26 dopo Hamilton.

Altri aggiornamenti su Straight e overtake mode il boost le....

Temi più discussi: F1 2026, a Melbourne debutta la nuova era: addio DRS, arrivano Straight Line Mode e Overtake Mode; GP Australia, la guida sull'Overtake Mode e i punti di attivazione della Straight Mode; F1 2026: modifiche minori ad aero attiva e Overtake Mode, ma non solo; La sostanziale differenza tra Boost e Overtake Mode.

straight e overtake modeFrom DRS to Straight Mode: How Melbourne's overtaking zones have been reinventedThe Albert Park circuit map looks familiar, but a closer look at the annotations ahead of the 2026 Australian Grand Prix shows how F1's new active aero modes are likely to shape the racing ... motorsportmagazine.com

straight e overtake modeWelcome to F1’s Overtake Mode era, where every pass comes with a priceBut the desire to boost overtaking remains, leading to the introduction of a dedicated Overtake Mode in the new, more powerful hybrid engines. The rules for its use are similar to DRS, with activation ... nytimes.com

Trova facilmente notizie e video collegati.