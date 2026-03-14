LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | attacco spettacolare di Pellizzari ma a Camerino vince Del Toro

Oggi si svolge la tappa di Tirreno-Adriatico 2026 con una diretta live. Durante la corsa, Pellizzari ha lanciato un attacco spettacolare, mentre a Camerino ha vinto Del Toro. Alle 15:37, Matteo Jorgenson del Team Visma | Lease a Bike si è piazzato terzo. La corsa prosegue con diversi momenti di interesse lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40 15:37 Terzo posto per l’americano Matteo Jorgenson del Team Visma Lease a Bike. 15:36 Secondo posto per Tobias Halland Johannessen della Uno-X Mobility. 15:35 Del Toro scatta nel finale e vince la tappa. 15:34 Del Toro recupera su Pelizzari. Jorgenson attacca e il messicano o lo segue. 15:33 Fantastico Giulio!!! Stacca Healy e s’invola. 15:32 Pellizzari raggiunge Ben Healy tra i cori del pubblico. 15:31 Pellizzari ha preso qualche metro sul gruppetto con il messicano tirato dai due norvegesi 15:30 Pellizzari ci riprova e Del Toro sembra accusa il colpo. 15:30 Si susseguono gli scatti in testa al gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: attacco spettacolare di Pellizzari, ma a Camerino vince Del Toro Articoli correlati LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: duello Del Toro-Pellizzari per la classifica generaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della... LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Del Toro-Pellizzari si confrontano per la classifica generaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della... Approfondimenti e contenuti su LIVE Tirreno Adriatico 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!; Dove seguire in TV la Tirreno Adriatico 2026; DIRETTA Tirreno-Adriatico 2026 LIVE, Prima Tappa; Tirreno-Adriatico, Michael Valgren vince la quinta Tappa, Marotta-Mondolfo-Mombaroccio. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: duello Del Toro-Jorgenson per la tappaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40 15:29 Scatto secco di Pellizzari! Reagisce Del Toro. 15:27 Si ... oasport.it Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Marotta-Mondolfo-Mombaroccio: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida Pellizzari-Del Toro, ci prova Ciccone?Altra frazione molto interessante in una Tirreno-Adriatico davvero spettacolare. In scena oggi la quinta tappa: Marotta-Mondolfo - Mombaroccio, andiamo a ... oasport.it Domenica c’è la Tirreno-Adriatico, attenzione ai divieti di sosta e alle modifiche alla circolazione - facebook.com facebook The jerseys after Stage 5 Isaac del Toro (UAD) - @socageplatforms Mathieu van der Poel (APT) - @ITAtradeagency Diego Sevilla (PTV) - #trenitaliaregionale Isaac del Toro (UAD) - @CA_Ita #TirrenoAdriatico @CA_Ita x.com