San Valentino ai tempi dei social | l’amore digitale tra like cuori nascosti e nuovi rituali su Instagram

Il giorno di San Valentino si vive oggi anche sui social media, dove le coppie condividono foto di cuori e scambiano like tra storie e post. Durante la giornata, molti utenti nascondono i propri sentimenti dietro alle pubblicazioni pubblicate online, creando nuovi modi di festeggiare l’amore. Un esempio concreto sono le stories di Instagram, piene di emoji e messaggi privati che sostituiscono le tradizionali dichiarazioni di affetto.

L’amore non si dichiara più soltanto con una cena a lume di candela o un mazzo di rose consegnato a domicilio. Si dichiara con una storia pubblicata a mezzanotte, con un Reel montato con precisione quasi cinematografica, con un messaggio diretto che arriva nel momento esatto in cui l’algoritmo decide di metterci davanti allo schermo. San Valentino, nell’epoca dei social network, è diventato un rituale collettivo e digitale. Non è più soltanto una ricorrenza romantica: è un evento narrativo, una performance pubblica, un banco di prova della visibilità sentimentale. E Instagram si conferma il principale palcoscenico dell’amore contemporaneo. 🔗 Leggi su Panorama.it

Giaveno si prepara a celebrare San Valentino con l’evento

A Bassano del Grappa, Grafiche Tassotti ha presentato la nuova collezione “Marmorizzata Cuori” in occasione di San Valentino 2026.

