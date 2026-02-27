Servizio civile universale 2026 in Anpas | 23 i posti disponibili tra novarese e Vco

Anpas Piemonte ha annunciato un totale di 184 posti disponibili per il servizio civile universale 2026, di cui 23 sono riservati alle aree del novarese e del Vco. Le opportunità sono rivolte a giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano impegnarsi nei settori del soccorso sanitario in emergenza-urgenza 118, dell’assistenza e dell’educazione. Le candidature sono aperte a chi vuole partecipare a queste attività.

Sono 184 (di cui 23 tra novarese e Vco) le opportunità di Servizio civile universale offerte da Anpas Piemonte a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni, interessati a mettersi in gioco nei settori del soccorso sanitario in emergenza-urgenza 118, dell'assistenza e dell'educazione e promozione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Servizio civile regionale, 10 i posti disponibili tra Novara e VcoÉ attivo dal 19 gennaio scorso il nuovo bando del servizio civile regionale volontario. Contenuti utili per approfondire Servizio civile. Temi più discussi: Pubblicato il Bando 2026 per la selezione di 65.964 operatori volontari del Servizio Civile Universale; Servizio Civile Universale: Pubblicato il Bando per la selezione dei volontari; Bando per la selezione di 65.964 operatori volontari del Servizio Civile Universale 2026; Servizio Civile Universale: ecco il bando 2026!. Servizio Civile, un anno che può cambiare la vita: candidature aperte fino all’8 aprile 2026Pubblicato il bando: assegno mensile da 519,47 euro e durata tra 8 e 12 mesi. La Misericordia di Cosenza propone due progetti tra sociale, sanitario e protezione civile ... quicosenza.it Servizio civile universale 2026, bando da 65.964 posti per giovani: requisiti e domandaDomande entro l’8 aprile per 65.964 posti nel Servizio civile universale. Requisiti, compensi, progetti in Italia e come fare domanda ... quifinanza.it Mia figlia ha presentato domanda per il servizio civile e a distanza di qualche ora non ha ancora ricevuto email di conferma, è normale grazie a chi risponde - facebook.com facebook Il Servizio civile, da 25 anni pilastro di cittadinanza attiva Bilancio e nuove sfide al centro dell’evento nazionale “Il valore della scelta”, il 5 marzo a Roma. Milani (CNESC): «Strumento scelto dalla Repubblica per la difesa non armata e nonviolenta» x.com