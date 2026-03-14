A Serravalle sono state inflitte squalifiche pesanti a diversi calciatori, mentre il presidente coinvolto ha commentato:

"Se il pezzo di carta di un singolo può cancellare l’evidenza dei fatti e la parola di un presidente che investe con onestà, allora il calcio ha smesso di essere uno sport equo". Questa la dura presa di posizione del presidente del Serravalle Soccer Academy, Simona Salvadori (nella foto) dopo la respinta da parte della Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana del ricorso relativo alle pesanti squalifiche subite in occasione della sfida Sestoese-Serravalle 3-1 dello scorso 14 febbraio. In base al referto arbitrale, contestato dal club empolese, i due allenatori Curcio e Mauri sono stati squalificati rispettivamente fino al prossimo 5 maggio e per 6 gare effettive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Serravalle, squalifiche pesanti. Salvadori "Siamo amareggiati"

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