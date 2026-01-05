Serie A il Giudice Sportivo dopo la 18ª giornata | multe e squalifiche pesanti

Dopo la 18ª giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha emesso le proprie decisioni disciplinari, con sanzioni e squalifiche che segnano il turno. Il bilancio riflette un incontro tra tensione e applicazione delle regole, con interventi che coinvolgono diversi club e calciatori. Di seguito, i dettagli sulle principali multe e squalifiche decise al termine di questa fase del campionato.

Il bilancio disciplinare dell'ultimo turno di campionato racconta una giornata ad alta tensione sugli spalti e in campo, con il Giudice Sportivo chiamato a intervenire su più fronti dopo la chiusura della 18ª giornata di Serie A. Tra attenuanti riconosciute, episodi più gravi e squalifiche pesanti, il quadro che emerge è quello di un weekend tutt'altro che ordinario. Sanzioni agli stadi: linea morbida, ma non per tutti. Il Giudice Sportivo ha preso atto dell'utilizzo di materiale pirotecnico da parte dei sostenitori di Atalanta, Como, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Parma, Pisa, Roma, Sassuolo, Torino e Udinese.

