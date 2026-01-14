Buongiorno | Siamo amareggiati ma non sfiduciati Il campionato è ancora lungo
Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha commentato il pareggio contro il Parma durante un’intervista a Dazn. Pur esprimendo amarezza per il risultato, ha sottolineato che il campionato è ancora aperto e che la squadra resta fiduciosa per il prosieguo della stagione. Le sue parole riflettono un atteggiamento di determinazione e attenzione ai prossimi impegni, mantenendo un tono equilibrato e rispettoso.
Il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo il pareggio contro il Parma Le parole di Buongiorno. «Siamo amareggiati per il pareggio, non siamo riusciti a trovare l’ultimo passaggio, il tiro che ci portasse al gol. Analizzeremo col mister per continuare a migliorare» Questo è il momento di lavorare sulle teste e sull’umore? Avete la consapevolezza che il campionato è ancora lungo? «Sfiducia no, noi ci concentriamo su noi stessi partita per partita. Cerchiamo di fare quello che proviamo in allenamenti. Siamo amareggiati perché sapevamo che erano tre punti importanti, come lo sono tutti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
