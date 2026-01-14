Buongiorno | Siamo amareggiati ma non sfiduciati Il campionato è ancora lungo

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha commentato il pareggio contro il Parma durante un’intervista a Dazn. Pur esprimendo amarezza per il risultato, ha sottolineato che il campionato è ancora aperto e che la squadra resta fiduciosa per il prosieguo della stagione. Le sue parole riflettono un atteggiamento di determinazione e attenzione ai prossimi impegni, mantenendo un tono equilibrato e rispettoso.

