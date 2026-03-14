Serie C | Livorno-Carpi 2-2 le pagelle | Dionisi anima e cuore stecca Hamlili

Nel match di Serie C tra Livorno e Carpi terminato 2-2, Dionisi ha segnato e mostrato impegno, mentre Hamlili ha deluso. La squadra di casa, allo stadio Armando Picchi, non è riuscita a conquistare la vittoria dopo una partita combattuta. Il Carpi ha raggiunto il pareggio nel finale grazie a Sall, chiudendo la partita con un risultato di parità.

Gli amaranto, all'Armando Picchi, devono accontentarsi del pari. Bene il capitano, in difficoltà il metronomo Ritorno alla vittoria ancora rimandato per il Livorno. Gli amaranto, allo stadio Armando Picchi, non sono andati oltre il 2-2 contro il Carpi, che ha acciuffato il pari nel finale con Sall. Per gli uomini di Venturato in gol Malagrida e Dionisi, che avevano ribaltato l'iniziale vantaggio biancorosso firmato da Stanzani dal dischetto. Seghetti 6: un paio di parate di ordinaria amministrazione. Sulla seconda rete biancorossa viene anticipato da Sall, ma le responsabilità sono principalmente della retroguardia. Mawete 5,5: primo tempo, nel quale sbaglia tanto, da 5, ripresa più ordinata e sufficiente. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Serie C | Guidonia-Livorno 0-2, le pagelle: Dionisi monstre, dietro brilla Noce Leggi anche: Serie C | Livorno-Bra 2-1, le pagelle: Dionisi e Di Carmine le certezze, buon impatto per Malagrida Aggiornamenti e contenuti dedicati a Serie C Livorno Carpi 2 2 le pagelle... Temi più discussi: Serie C | Livorno-Carpi, le probabili formazioni. Venturato: Partita chiave per il finale di stagione; Pronostici Livorno-Carpi: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 14.03.2026 Serie C; Serie C, le gare della 32^ giornata su Sky; Carpi: convocati e probabile formazione contro il Livorno. Serie C, Livorno-Carpi 1-1: amaranto fermati sul pari, un punto e tanto rammaricoTermina in parità il match al Picchi tra Livorno e Carpi valevole per la 32esima giornata di campionato. L’1-1 finale sta sicuramente stretto agli amaranto che ai punti avrebbero sicuramente meritato ... today.it Diretta Livorno Carpi streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.Diretta Livorno Carpi streaming video tv: partita importante all'Armando Picchi per non perdere il treno playoff nel girone B di Serie C. ilsussidiario.net 14-3-2026 serie C : LIVORNO - carpi. " Striscione per ALESSANDRO ultras pisano degli svitati scomparso qualche giorno fa." OLTRE LE RIVALITÀ - facebook.com facebook #SerieC gr.B Forlì-Livorno 1-1 Juventus NextGen-Vis Pesaro 1-3 Carpi-Torres 1-1 Pianese-Pineto 1-0 Guidonia-Sambenedettese 0-1 Ternana-Gubbio 0-1 league table (top5) 1 Arezzo 63 2 Ascoli 59 3 Ravenna 57 4 Pianese 43 5 Campobasso 42 x.com