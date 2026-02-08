Serie C | Livorno-Bra 2-1 le pagelle | Dionisi e Di Carmine le certezze buon impatto per Malagrida
Il Livorno conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza battendo il Bra 2-1. Dionisi e Di Carmine si confermano le armi più affidabili, mentre Malagrida fa il suo debutto con buon impatto. La partita si decide negli ultimi minuti, con i toscani che riescono a rimontare e a portare a casa la vittoria su un avversario che aveva pareggiato momentaneamente.
Tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Il Livorno, all'ultimo respiro, piega per 2-1 il Bra grazie alla rete di Di Carmine, dopo che i giallorossi, all'86', avevano risposto al gol di Dionisi con il timbro di Lionetti.Seghetti 6: un paio di buone uscite, per il resto non deve compiere.🔗 Leggi su Livornotoday.it
La sfida di Serie C tra Ternana e Livorno si avvicina, con i toscani pronti a riprendere il cammino dopo un periodo positivo.
