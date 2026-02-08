Serie C | Livorno-Bra 2-1 le pagelle | Dionisi e Di Carmine le certezze buon impatto per Malagrida

Il Livorno conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza battendo il Bra 2-1. Dionisi e Di Carmine si confermano le armi più affidabili, mentre Malagrida fa il suo debutto con buon impatto. La partita si decide negli ultimi minuti, con i toscani che riescono a rimontare e a portare a casa la vittoria su un avversario che aveva pareggiato momentaneamente.

