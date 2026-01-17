Serie C | Guidonia-Livorno 0-2 le pagelle | Dionisi monstre dietro brilla Noce

Il Livorno ottiene una vittoria importante sul campo del Guidonia Montecelio, conclusa 0-2. Dopo due sconfitte consecutive, gli amaranto si riscattano con una prestazione solida, grazie anche a un Dionisi in grande forma e a una difesa attenta, guidata da Noce. Questa partita rappresenta un passo avanti per il team, che cerca continuità nel campionato di Serie C.

Il Livorno torna a sorridere. Gli amaranto, dopo i ko con Ternana e Juventus Next Gen, raccolgono i primi punti di questo 2026 espugnando per 0-2 il campo del Guidonia Montecelio. Un blitz che porta la firma di Federico Dionisi, autore del gol che ha sbloccato la gara e dell'assist per il raddoppio di Biondi. Peralta 6,5: si muove bene tra le linee e dà il via all'azione che porta al gol di Dionisi servendo bene in profondità Marchesi (72' Biondi 7: entra e, dopo appena tre minuti, colpisce segnando il gol che chiude il match). Dionisi 8: tutte le azioni offensive passano dai suoi piedi e più volte cerca la conclusione in porta. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

