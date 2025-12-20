Serie B Rivoluzione Modesto a Mantova Già con l’Empoli la difesa a tre

Cresce la curiosità per vedere all’opera il primo Mantova di Francesco Modesto. Il nuovo allenatore biancorosso farà il suo esordio domani (ore 17.15) al Martelli con l’Empoli. Il tecnico calabrese ha iniziato a lavorare al Sinergy Center solo da martedì, ma ha cominciato la sua avventura virgiliana a spron battuto anche perché sta cercando di trasmettere le sue idee a Festa e compagni. Concetti che presuppongono un notevole cambiamento rispetto ai principi sui quali Davide Possanzini ha fondato le sua esperienza mantovana. Un cambio radicale, che non sarà facile far “digerire“ in così poco tempo al gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

