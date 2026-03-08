Ciclone Frosinone sulla Samp il Catanzaro ribalta l' Empoli Mantova scatto salvezza

Nel campionato di calcio, la Sampdoria ha subito un ciclone Frosinone, mentre il Catanzaro ha ribaltato l’Empoli con una vittoria incredibile. Il Mantova ha conquistato tre punti importanti, vincendo contro l’Empoli e avvicinandosi al secondo posto di classifica. La squadra di Alvini ha segnato tre gol ai doriani, mentre i calabresi hanno recuperato da uno svantaggio di due reti contro i toscani.

Il Frosinone torna a vincere e accorcia sul Monza secondo. Dopo tre pareggi di fila, la squadra di Alvini asfalta 3-0 la Sampdoria allo Stirpe: segnano Fiori, Raimondo e Corrado. I gialloblù, terzi in classifica, salgono a 58 punti: -2 dagli uomini di Bianco. Per i blucerchiati è la terza sconfitta nelle ultime quattro partite: sono fermi a quota 30, la zona playout è di nuovo vicinissima. Il Catanzaro non si arrende e ribalta l’Empoli al Ceravolo: da 0-2 a 3-2, Pittarello trascina i suoi con una doppietta. È il settimo risultato utile consecutivo per la formazione di Aquilani. Secondo ko in una settimana per i toscani: addirittura a secco di vittorie dal 10 gennaio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ciclone Frosinone sulla Samp, il Catanzaro ribalta l'Empoli. Mantova, scatto salvezza Palermo, tris all'Entella e terzo posto. Il Modena stende la Carrarese, scatto salvezza della SampIl Palermo travolge 3-0 l’Entella e conquista il tredicesimo risultato utile consecutivo. Leggi anche: Il Palermo si rialza, il Frosinone frena, ma che caos il gol del Pescara. Scatto Bari, pari Samp Una raccolta di contenuti su Ciclone Frosinone. Argomenti discussi: Frosinone-Sampdoria, arbitra La Penna. Frosinone-Sampdoria 3-0 LIVE: gol di Corrado, i blucerchiati affondanoGara bivio per la panchina di Foti e per la lotta salvezza: le parate di Martinelli per ora hanno contenuto il risultato, partita più che mai in salita ... primocanale.it Frosinone Sampdoria 3-0 LIVE: tiro di poco alto di BarakFrosinone Sampdoria: i blucerchiati di Foti scendono in campo per la 29a giornata del campionato Serie B 2025-2026. Segui il match con noi! Il Frosinone e la Sampdoria si sfidano oggi a partire dalle ... sampnews24.com