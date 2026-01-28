Basket serie A2 Caja prova a dare un volto più intraprendente a Fantinelli e compagni La Fortitudo ora cambia pelle

La Fortitudo cerca di cambiare marcia e di mostrare un volto più deciso. Dopo alcune difficoltà in trasferta, i biancoblù tornano a vincere in casa e dimostrano di voler riaprire una strada diversa rispetto alle recenti prestazioni. Caja prova a dare una svolta alla squadra, puntando su un gioco più intraprendente. Alla ripresa, la squadra ha mostrato segnali di miglioramento, anche se in trasferta i risultati ancora non arrivano. I tifosi sperano che questa svolta possa portare più continuità e fiducia per le prossime partite.

In ripresa in trasferta, rullo compressore in casa. Se dal punto di vista del risultato la Fortitudo continua a manifestare il mal di trasferta, da quello della prestazione si è visto un timido, ma distinto segnale, che potrebbe far ben sperare per le prossime sfide lontano dal PalaDozza. Intanto la bella notizia per la Flats Service è che domenica si torna a giocare nel fortino del Madison di Piazza Azzarita. Avversaria una Pistoia che salutato coach Tommaso Della Rosa, fratello del playmaker della Effe Gianluca e preso Pino Sacripanti, non sembra aver cambiato rotta con 9 sconfitte di fila che la collocano in zona playout.

