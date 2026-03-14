Serie A1 | Roma guida Rapallo e Orizzonte inseguono

Nella tredicesima giornata della Serie A1 femminile di pallanuoto, la Roma si trova in testa alla classifica, mentre Rapallo e Orizzonte cercano di ridurre le distanze. La giornata si apre con tre anticipi che mettono in evidenza le sfide tra le squadre di vertice, creando un clima di attesa e competizione tra le protagoniste del campionato.

La tredicesima giornata della Serie A1 femminile di pallanuoto si apre con tre anticipi decisivi che vedono protagoniste le squadre in vetta alla classifica. Mentre SIS Roma, Rapallo e L’Ekipe Orizzonte confermano la loro solidità con vittorie nette, il destino delle ultime posizioni rimarrà definito dai posticipi previsti per mercoledì 18 e lunedì 23 marzo. Nel palinsesto del sabato 14 marzo, l’AGN Energia Bogliasco 1951 ha accolto la SIS Roma in una sfida equilibrata ma risolta con un punteggio finale di 9-12 a favore della squadra romana. Parallelamente, L’Ekipe Orizzonte ha ottenuto una vittoria schiacciante contro il Brizz Nuoto con un risultato netto di 20-3, mentre il Nautilus Civitavecchia ha subito una sconfitta pesante contro il Rapallo Pallanuoto, terminato sul 10-24. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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