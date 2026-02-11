La prima giornata di ritorno della Serie A1 di pallanuoto femminile si chiude con le vittorie di SIS Roma e Rapallo. Entrambe le squadre salgono in vetta alla classifica, superando di nuovo l’Orizzonte. La corsa per il titolo continua a essere molto aperta.

Si completa la prima giornata di ritorno della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile: vincono sia la SIS Roma che il Rapallo, che scavalcano nuovamente l’Orizzonte e tornano appaiate in testa alla classifica. Successi anche per Plebiscito e Trieste. Dopo il successo de L’Ekipe Orizzonte nell’anticipo di sabato scorso in casa del Civitavecchia, la SIS Roma espugna la piscina della Brizz Nuoto per 6-21, mentre il Rapallo vince nettamente il derby ligure col Bogliasco, sconfitto per 24-7: capitoline e rapalline tornano assieme al primo posto a +1 sulle etnee. Nell’incontro più interessante di giornata il Trieste supera il Cosenza per 9-6 e consolida il quarto posto, portandosi a +4 sulle calabresi, che invece scivolano al sesto posto, scavalcate anche dalla Plebiscito Padova, che regola agevolmente la Locatelli Genova, sconfitta per 17-7. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto femminile, SIS Roma e Rapallo restano appaiate in vetta alla Serie A1

A1 F. Decima giornata. Roma e Rapallo tornano in testa. L'Ekipe terza, Trieste okSi è completata la decima giornata del campionato di serie A1 femminile, la prima del girone di ritorno. Alla Scuderi di Catania la SIS Roma di Marco Capanna batte 21-6 la Brizz Nuoto, il Rapallo Pall ... federnuoto.it

FIN Campionato 2025/26 Pallanuoto Femminile Serie 1 10^ giornata - 11.02.26 h.18.00 piscina C.S. Plebiscito - Padova PLEBISCITO Padova Locatelli Genova Prima giornata di ritorno per la compagine di coach Posterivo. Si riparte in i - facebook.com facebook