La Juventus vince 1-0 contro l’Udinese nella partita di Serie A valida per la 29ª giornata. La squadra di Spalletti, che ottiene il suo secondo successo consecutivo, conquista tre punti che la mantengono al quarto posto in classifica. La gara si svolge a Udine e termina con la vittoria dei bianconeri, che sono riusciti a imporsi sul campo degli avversari.

La Juventus espugna Udine e conquista tre punti fondamentali in chiave Champions. La formazione di Spalletti, al secondo successo consecutivo, si impone 1-0 nell’incontro valido per la 29a giornata di Serie A. Decisiva la rete di Boga al 38' del primo tempo, su assist di Yildiz. In classifica Juventus quarta a 53 punti, i friulani restano fermi a 36. Iran, Usa attaccano Kharg ma risparmiano infrastrutture petrolifere. Trump: “Altri Paesi inviino navi a Hormuz” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Serie A, Udinese-Juventus 0-1: bianconeri al momento al quarto posto

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