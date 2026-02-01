La Juventus dilaga ed espugna il Tardini | 4-1 al Parma I bianconeri salgono al quarto posto

La Juventus vince 4-1 sul campo del Parma e conquista un’ottima posizione in classifica. I bianconeri dominano dall’inizio alla fine, segnando quattro gol e portando a casa una vittoria netta. La partita si mette subito bene per la Juventus, con il primo gol di Bremer al 15’, seguito dal raddoppio di McKennie al 37’. Nel secondo tempo, il Parma segna un autogol di Cambiaso al 6’, ma la Juventus risponde subito con il gol di Bremer al 9’. David chiude i conti al 19’ con

Parma-Juventus 1-4 RETI: 15' pt Bremer, 37' pt McKennie; 6' st autogol Cambiaso, 9' st Bremer, 19' st David. PARMA (4-3-2-1): Corvi 5; Delprato 5.5, Circati 5.5, Troilo 5, Valeri 6; Bernabe 6 (29' st Estevez 6), Keita 6.5, Nicolussi Caviglia 5.5 (20' st Sorensen 5.5); Ondrejka 5.5 (29' st Elphege 6), Oristanio 5.5 (1' st Britschgi 5.5); Pellegrino 6. In panchina: Rinaldi, Casentini, Benedyczak, Ordonez, Cremaschi, Carboni, Drobnic, Cardinali, Mikolajewski. Allenatore: Cuesta 6. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Kalulu 7, Bremer 7.5 (20' Gatti 6), Kelly 6, Cambiaso 5; Locatelli 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Approfondimenti su Juventus Parma

La Juventus vince 4-1 contro il Parma al Tardini e si prende il quarto posto in classifica.

Il match tra Parma e Juventus del 1° febbraio rappresenta un momento chiave per la classifica della squadra bianconera.

Ultime notizie su Juventus Parma

