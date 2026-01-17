Serie A oggi Udinese-Inter | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, sabato 17 gennaio, allo stadio Bluenergy Arena si disputano Udinese-Inter, gara valida per la 21ª giornata di Serie A. In questa giornata, le due squadre si sfidano in un incontro importante per la classifica. Di seguito, trovate orario, probabili formazioni e le modalità di visione della partita.

(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 17 gennaio, i nerazzurri affrontano l'Udinese alla Bluenergy Arena nella 21esima giornata di campionato. La squadra di Chivu, prima in classifica, arriva dal pareggio contro il Napoli e dal successo nel recupero di mercoledì contro il Lecce. I friulani sono invece reduci dal pareggio contro il Pisa. Ecco orario, probabili formazoni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Udinese-Inter, in campo oggi alle 15: Udinese (3-5-1-1) Okoye; Kristensen, Kabesele, Solet; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Davis. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Serie A, oggi Roma-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Serie A, oggi Udinese-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Serie A: Udinese-Inter in campo sabato alle 15 DIRETTA Probabili formazioni; Udinese-Inter: Sky, Dazn o NOW? Ecco dove vederla in tv e in streaming; Dove vedere Udinese-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Udinese-Inter: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla. Serie A 2025-2026: Udinese-Inter, le probabili formazioni - Trasferta insidiosa per i nerazzurri che non potranno contare su Calhanoglu. sportal.it

Udinese-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - La capolista apre il programma del sabato con una trasferta insidiosa contro un avversario che le ha giò fatto male in questa stagione ... tuttosport.com

Udinese-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - La partita tra Inter e Udinese sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming e sempre s ull'app di DAZN. fanpage.it

Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 21^ giornata #SkySport #SkySerieA x.com

Oggi ad Alessandria... Serie C | Girone B | 22ª giornata Juventus Next Gen Stadio G. Moccagatta, Alessandria 17/01/2026 | 14:30 Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251, Now TV #LungaVitaAllaRegina - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.