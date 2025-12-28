Atalanta-Inter oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

L’Atalanta-Inter di oggi, 28 dicembre, apre la 17ª giornata di Serie A. La partita si svolge a Bergamo, con i nerazzurri di Cristian Chivu impegnati a consolidare il primato in classifica. L’Atalanta, dopo un avvio difficile e il cambio in panchina, ha mostrato segnali di miglioramento. Ecco orario, probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro.

Torna in campo oggi, 28 dicembre, per la 17esima giornata della serie A, l’Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri sono chiamati a difendere il primo posto in classifica nella difficile trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, che dopo un avvio di campionato stentato e il contraccolpo dell’addio di Gasperini sembra ora aver preso un buon ritmo. Dunque Lautaro e compagni dovranno fare gli straordinari per chiudere l’anno al comando e affacciarsi nel 2026 con le migliori prospettive per la conquista dello scudetto. L’Inter è anche chiamata a riscattarsi subito dalla delusione in Supercoppa. Chivu: “Contro l’Atalanta partita ostica, dobbiamo essere coraggiosi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atalanta-Inter oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Serie A, oggi Inter-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Serie A, oggi Inter-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Atalanta-, tutto quello che c'è da sapere; Atalanta-Inter: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv; DAZN, Serie A gratis: Atalanta – Inter terza partita in chiaro della stagione 2025/2026; Le probabili formazioni di Atalanta-Inter. Atalanta-Inter oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla - Torna in campo oggi, 28 dicembre, per la 17esima giornata della serie A, l'Inter di Cristian Chivu. lapresse.it

Atalanta-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e in streaming la Serie A - 45 alla New Balance Arena di Bergamo e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona ... tuttosport.com

Dove vedere oggi Atalanta-Inter in tv e streaming: diretta gratis per il match delle 20:45 - Inter chiude la domenica del 17° turno di Serie A: come vedere gratis il match della 'New Balance Arena'. goal.com

Atalanta-Inter oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro x.com

Matchday Serie A, 17ª giornata Atalanta-INTER DAZN 20:45 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.