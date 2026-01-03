Atalanta-Roma oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Per la 18ª giornata di Serie A, Atalanta-Roma si disputa oggi, 3 gennaio, a Bergamo. L'incontro vede la squadra di Gasperini, alla sua prima sfida contro i ex, affrontare i giallorossi in una trasferta importante. Di seguito, orario, probabili formazioni e le modalità per seguire la partita.

La Roma di Gian Piero Gasperini oggi, 3 gennaio, è attesa, per la 18esima giornata di serie A, dalla difficile trasferta di Bergamo sul campo di quell’ Atalanta che proprio Gasperini ha reso grande e che affronta da ex per la prima volta. I giallorossi scenderanno in campo conoscendo già il risultato della Juventus, che li segue a un solo punto di distacco dal quarto posto che vale la qualificazione Champions. Gasperini: “Bello salutare tifosi Atalanta, ma in campo no prigionieri”. “ L’accoglienza a De Rossi è stata molto bella e meritata, spero di non ripeterla a fine partita. Per quanto mi riguarda, conoscendo i bergamaschi sarà molto bello salutarci però dopo in campo ognuno per sé, senza prigionieri”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

