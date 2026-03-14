Serie A | Inter-Atalanta apre il sabato delle grandi la Juve a Udine per la vetta

Il sabato della ventinovesima giornata di Serie A inizia con la partita tra Inter e Atalanta, due squadre pronte a sfidarsi in un incontro molto atteso. La giornata si completa con la trasferta della Juventus a Udine, uno scontro che potrebbe influenzare la classifica. Sono in programma due incontri che attirano l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Il sabato di Serie A del 14 marzo 2026 si preannuncia come uno dei momenti più caldi della ventinovesima giornata. Con lo scudetto e la zona Champions in ballo, le grandi sono chiamate a rispondere presente in sfide che nascondono insidie tattiche e psicologiche non indifferenti. Ecco l’analisi dei tre anticipi odierni. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 14032026 15:00 Inter – Atalanta 1 14032026 18:00 Napoli – Lecce Over 1,5 squadra casa 14032026 20:45 Udinese – Juventus Multigol 0 – 1 casa + 1 – 3 ospite 29ª Giornata: Il Sabato di Serie A. Inter – Atalanta (Ore 15:00). Il big match di San Siro apre le danze con un derby nerazzurro d’alta quota. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Serie A: Inter-Atalanta apre il sabato delle grandi, la Juve a Udine per la vetta Articoli correlati Serie A, la Juve apre col Como mentre l’Inter vola a LecceIl fine settimana di Serie A si accende ufficialmente oggi, sabato 21 febbraio, con tre anticipi che promettono di scuotere la classifica e definire... La schedina | Inter a Lecce e Juve col Como: sabato di fuoco in Serie AIl grande calcio europeo entra nel vivo sabato 21 febbraio, con una giornata che potrebbe rivelarsi decisiva per le gerarchie dei principali... Una selezione di notizie su Serie A Inter Atalanta apre il sabato... Temi più discussi: Inter-Atalanta, tutto quello che c'è da sapere; Inter, la probabile formazione contro l'Atalanta; Inter-Atalanta, Sky o Dazn? Dove vederla in tv e in streaming; Serie A: Manganiello arbitra Inter-Atalanta, torna La Penna dopo Inter-Juve. Doveri in B. Serie A 2025-2026: Inter-Atalanta, le probabili formazioniLe probabili formazioni di Inter-Atalanta, ventinovesima giornata di Serie A 2025-2026. Calcio d'inizio alle 15 al Giuseppe Meazza ... sportal.it Inter-Atalanta LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: a che ora e su quale canale vederla in tv, attese le formazioni ufficialiLa diretta live di Inter-Atalanta di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Intervista a Davide Frattesi e le parole delle legend Diego Milito e Walter Samuel In più Beatrice Merlo, Richi Agbonifo, quiz, stats e tanto altro Tutto nel Matchday Programme di Inter-Atalanta https://bit.ly/4uuSgbA - facebook.com facebook Intervista a Davide Frattesi e le parole delle legend Diego Milito e Walter Samuel In più Beatrice Merlo, Richi Agbonifo, quiz, stats e tanto altro Tutto nel Matchday Programme di Inter-Atalanta bit.ly/4uuSgbA x.com