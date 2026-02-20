Serie A la Juve apre col Como mentre l’Inter vola a Lecce

La Juventus ha scelto di affrontare il Como nella prima partita di questo fine settimana, mentre l’Inter si prepara a giocare a Lecce. La giornata di sabato 21 febbraio porta tre anticipi che potrebbero cambiare la posizione in classifica delle squadre. La Juve cerca punti importanti in casa contro il Como, che punta a sorprendere. Questo turno di campionato si presenta ricco di sfide decisive e colpi di scena.

Il fine settimana di Serie A si accende ufficialmente oggi, sabato 21 febbraio, con tre anticipi che promettono di scuotere la classifica e definire i nuovi equilibri della ventiseiesima giornata. Il sipario si alza all’Allianz Stadium, dove la Juventus di Thiago Motta riceve il Como in un match pomeridiano cruciale per le ambizioni bianconere. I padroni di casa sono chiamati a una prova di maturità per blindare la zona Champions, cercando di imporre la propria solidità difensiva contro una formazione lariana che, seppur considerata sfavorita, ha già dimostrato di poter impensierire le grandi grazie a un gioco propositivo e coraggioso.🔗 Leggi su Serieagoal.it

RIGORE DAVID / JUVENTUS - LECCE

