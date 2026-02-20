La schedina | Inter a Lecce e Juve col Como | sabato di fuoco in Serie A

Sabato 21 febbraio, il calcio italiano si accende con due partite chiave: Inter a Lecce e Juventus contro il Como. La sfida tra i nerazzurri e i salentini promette emozioni intense, mentre i bianconeri cercano punti importanti per risalire in classifica. Entrambi gli incontri si giocano alle 20.45 e attirano l’attenzione di tifosi e appassionati. Le formazioni si preparano a dare il massimo in una giornata che potrebbe cambiare le sorti del campionato.

© Serieagoal.it - La schedina | Inter a Lecce e Juve col Como: sabato di fuoco in Serie A

Il grande calcio europeo entra nel vivo sabato 21 febbraio, con una giornata che potrebbe rivelarsi decisiva per le gerarchie dei principali campionati continentali. In Serie A, i riflettori sono puntati sulla sfida pomeridiana dell’Allianz Stadium, dove la Juventus riceve il Como. Gli uomini di Thiago Motta cercano una vittoria di autorità per consolidare la propria posizione in classifica, puntando su una gestione del match che minimizzi i rischi difensivi contro la formazione lariana, pronta a dare battaglia per strappare punti preziosi in chiave salvezza. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 21022026 15:00 ITALIA: Serie B Venezia – Pescara 1 21022026 15:00 ITALIA: Serie A Juventus – Como Multigol 1 – 3 casa + 0 – 2 ospite 21022026 18:00 ITALIA: Serie A Lecce – Inter 2 21022026 18:30 SPAGNA: La Liga Osasuna – Real Madrid Squadra ospite vince almeno un tempo 21022026 21:00 INGHILTERRA: Premier League Manchester City – Newcastle United 1 21022026 21:05 FRANCIA: Ligue 1 Paris Saint Germain – Metz Squadra casa segna in entrambi i tempi Il sabato italiano prosegue alle 18:00 con l’ Inter impegnata nella calda trasferta di Lecce.🔗 Leggi su Serieagoal.it La schedina | Sabato da brividi in Serie A: è il giorno di Inter-JuventusIl 14 febbraio 2026, l’Inter e la Juventus si sfidano nel match più atteso della giornata, portando in campo due squadre in grande forma e con motivazioni alte, dopo settimane di tensione e polemiche sui social. La schedina | Sabato da urlo: Inter-Juve e il grande spettacolo europeoIl sabato di San Valentino si trasforma in un palcoscenico di pura adrenalina calcistica con il calendario che propone, tra le altre, la sfida più attesa del panorama nazionale. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pronostico Inter-Juventus | Serie A 2025/26; Lecce-Inter, pronostico e quote 26ª giornata Serie A 2025/26; La Schedina settimanale: ottimo momento per il Real Madrid!; Schedina Serie A 26° giornata | 20, 21, 22 e 23 febbraio 2025/26. Inter-Juventus: i precedenti 92 sono le partite giocate in trasferta a Milano. Il bilancio pende verso l'Inter 25 Vittorie bianconere 30 pareggiate 37 Sconfitte Gol Fatti 104 Gol subiti 143 Nelle ultime tre stagioni si sono verificati tutti e tre segni in schedina L'ultima v - facebook.com facebook