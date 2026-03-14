Nel match di Serie A, il Napoli ha battuto il Lecce 2-1 nell’anticipo della 29ª giornata. Hojlund e Politano sono stati i marcatori che hanno portato la squadra alla vittoria in rimonta, in una partita che si è dimostrata più complicata del previsto. La gara si è conclusa con il Napoli che ha ottenuto tre punti importanti.

Vittoria in rimonta più sofferta del previsto per il Napoli, 2-1 sul Lecce, nell’anticipo della 29a giornata di Serie A. Tre punti pesanti per la squadra di Conte, che consolida il suo terzo posto in classifica con 59 punti, a -1 dal Milan secondo e impegnato domenica sera a Roma contro la Lazio. Mastica amaro il Lecce, che incappa nella 16esima sconfitta stagionale e rischia ora di venire di nuovo riassorbito in zona retrocessione. Il racconto del match. Il Napoli ritrova Anguissa titolare, mentre De Bruyne e McTominay partono dalla panchina. L’inizio è subito una doccia gelata per gli azzurri, che dopo 3? sono sotto di un gol. Lecce in vantaggio con un bel colpo di testa di Siebert su angolo battuto da Gallo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Serie A, Hojlund e Politano firmano la rimonta contro il Lecce: Napoli vince 2-1

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