grazie a whatsapp salva la mamma invalida che era stata sequestrata

Un intervento tempestivo su WhatsApp ha permesso di liberare una donna disabile segregata in casa a Roma. La donna era stata minacciata con un coltello dal figlio, un uomo di 47 anni con problemi di tossicodipendenza, che le aveva chiesto denaro per acquistare droga. L’azione rapida ha contribuito a mettere in sicurezza la vittima e a intervenire nelle delicate condizioni di emergenza.

Grazie a WhatsApp è riuscita a liberare la mamma disabile che era stata segregata in casa, a Roma. L'anziana è stata minacciata con un coltello dal figlio tossicodipendente quarantasettenne che gli ha chiesto soldi per comperare droga. La pensionata, che in passato aveva ceduto al ricatto, questa volta il denaro proprio non lo aveva. Il figlio, ritenendo invece che i soldi ci fossero, nascosti da qualche parte in casa, ha barricato la porta dell'appartamento con un divano e un tavolo impedendo alla donna di uscire. Poi ha tirato fuori un coltello e rinnovato minacce e pretese. L'anziana, che soffre di diverse patologie ed è invalida, è comunque riuscita a chiudersi in camera da letto, temendo per la vita. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Salvata grazie a un messaggio GPS, era stata sequestrata e picchiata per 24 ore: arrestato un 32enneUna donna di 27 anni è stata sequestrata e maltrattata per 24 ore prima di essere salvata grazie a un messaggio GPS inviato dal suo telefono.

Leggi anche: «Tatiana Tremacere è stata trovata viva, sta bene. Era stata sequestrata»

