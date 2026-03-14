Sequestra l’ex compagna in casa | salvata da un messaggio WhatsApp all’amica

Una donna è stata sequestrata nella sua stessa casa dall’ex compagno, che l’ha tenuta prigioniera. La Polizia di Stato di Caserta ha individuato l’uomo e lo ha arrestato, grazie anche a un messaggio WhatsApp inviato dall’ex alla sua amica. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di liberare la vittima e di mettere fine alla vicenda.

La donna era trattenuta contro la sua volontà nell’abitazione dall’ex partner. Determinante la richiesta di aiuto inviata via chat che ha permesso l’intervento immediato degli agenti del Commissariato La Polizia di Stato di Caserta ha tratto in arresto un uomo ritenuto responsabile del reato di sequestro di persona ai danni della sua ex compagna. L’episodio si è verificato a Casal di Principe e ha richiesto l’intervento degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale. Secondo quanto ricostruito, la richiesta di aiuto è partita proprio dalla vittima. La donna, infatti, è riuscita ad inviare un messaggio WhatsApp ad un’amica, spiegando la situazione di pericolo e chiedendo di essere soccorsa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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