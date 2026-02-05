Aggredisce la compagna e un’amica e le sequestra | orrore a Roma

Un uomo di 50 anni è stato arrestato dalla Polizia a Ostia, nel Lazio. Secondo quanto ricostruito, ha aggredito la compagna e un’amica, e poi le ha sequestrate. Le due donne sono state liberate poco dopo, ma l’episodio ha scosso la zona. La polizia ha fermato l’uomo, che ora si trova in cella con l’accusa di aggressione e sequestro di persona.

Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Ostia dalla Polizia di Stato con l’accusa di aggressione e sequestro di persona ai danni della compagna. Nella violenza è rimasta coinvolta anche un’amica della donna, intervenuta per aiutarla e a sua volta privata della libertà. L’intervento è scattato dopo una segnalazione giunta alla sala operativa della Questura di Roma, che riferiva di urla soffocate e richieste di aiuto provenienti da un alloggio di fortuna all’interno di un’area verde. I poliziotti hanno rapidamente individuato il punto indicato e raggiunto la baracca da cui provenivano i lamenti. L’ingresso era stato sbarrato con una catena e un lucchetto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

