Neonati morti e sepolti in giardino la mamma | Non sono un' assassina La procura chiede

Una donna è stata accusata di aver sepolto in giardino i suoi due neonati, i corpi trovati in circostanze sospette. La procura ha presentato richieste di approfondimenti e misure cautelari, mentre la donna ha dichiarato di non essere responsabile di alcun crimine. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli di questa vicenda.

AGI - La pm Francesca Arienti e il procuratore capo di Parma, Alfonso D'Avino, hanno chiesto alla Corte d'assise di condannare a 26 anni di reclusione Chiara Petrolini per omicidio premeditato e soppressione di cadavere dopo il ritrovamento senza vita dei corpi dei due neonati partoriti nel maggio 2023 e nell' agosto 2024 e seppelliti nella villetta dove la studentessa 22enne di Vignale di Traversetolo, in regime di arresti domiciliari, abita con la famiglia. I rappresentanti della pubblica accusa hanno riconosciuto alla ragazza le attenuanti generiche della giovane età e dell'immaturità, quest'ultima risultata dalle perizie psichiatriche della Corte, che vanno a controbilanciare l'aggravante della premeditazione e dell'incapacità di difesa dei neonati. 🔗 Leggi su Agi.it

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