Neonati sepolti la procura chiede 26 anni per Chiara Petrolini Parla la ragazza | Non sono un’assassina Non pensavo di essere incinta

La procura di Parma ha richiesto una condanna a 26 anni di carcere per Chiara Petrolini, accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due neonati. La ragazza, che ha dichiarato di non essere una assassina e di non aver saputo di essere incinta, si trova al centro di un procedimento legale che coinvolge anche ipotesi di soppressioni di cadavere.

La Procura di Parma ha chiesto la condanna di Chiara Petrolini a 26 anni di reclusione, ritenendo la 22enne responsabile di tutti i reati contestati: i due omicidi premeditati dei due figli neonati ed altrettante soppressioni di cadavere. Così ha concluso il procuratore Alfonso D’Avino, che ha condotto l’accusa insieme alla pm Francesca Arienti. Per la Procura Petrolini è meritevole delle attenuanti generiche, per la giovane età e l’immaturità descritta nella perizia psichiatrica, ma equivalenti alle aggravanti. Le prime parole al processo di Chiara Petrolini. «Sono stata anche descritta come un’assassina, come una madre che uccide i suoi figli, ma non sono questo. 🔗 Leggi su Open.online

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