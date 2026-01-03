Il Consiglio comunale di Gubbio ha approvato il bilancio preventivo per il 2026, rispettando i tempi stabiliti. Le principali novità includono l’invarianza di IMU e tassa di soggiorno, oltre all’esenzione Irpef fino a 15.000 euro. Si tratta di un atto che garantisce stabilità economica senza aumenti fiscali, mantenendo l’equilibrio tra servizi e sostenibilità finanziaria per la comunità.

Il bilancio preventivo del 2026, uno dei più importanti atti di qualsiasi amministrazione comunale, è stato approvato dal Consiglio comunale di Gubbio il 30 Dicembre (rigorosamente nei termini prescritti come ammesso dalle stesse opposizioni in Consiglio) senza il minimo aumento delle tasse. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Gubbio, approvato il bilancio preventivo: "Imu e tassa di soggiorno invariate, esenzione Irpef fino a 15mila euro"

Bilancio di previsione 2026 Gubbio, la nota della maggioranza.

