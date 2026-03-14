Sentenza Pavia | Naspi per colf e badanti che lasciano

Il tribunale di Pavia ha emesso una sentenza che cambia le norme sulla Naspi per le colf e le badanti che interrompono il rapporto di lavoro. La decisione riguarda il diritto alla disoccupazione per chi lascia il proprio incarico e ha implicazioni dirette sui benefici riconosciuti a queste lavoratrici. La sentenza ha suscitato reazioni e potrebbe influenzare i futuri provvedimenti in materia.

Il tribunale di Pavia ha emesso una sentenza rivoluzionaria che ribalta le regole sulla disoccupazione per colf e badanti. Con la pronuncia numero 89 del 2026, il giudice ha stabilito che le lavoratrici domestiche che si dimettono per accudire al neonato hanno pieno diritto alla Naspi. Questa decisione segna un punto di svolta fondamentale: l’INPS non può più escludere queste categorie dalla tutela economica prevista per la maternità. La donna protagonista della causa aveva lasciato il lavoro poco dopo il parto per dedicarsi ai figli, ma l’ente previdenziale aveva inizialmente negato l’indennità. Il ricorso al patronato INCA CGIL ha portato a questa vittoria legale che impone all’INPS di pagare quanto dovuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sentenza Pavia: Naspi per colf e badanti che lasciano Articoli correlati Leggi anche: Colf e badanti, Naspi anche dopo dimissioni maternità: la sentenza che cambia tutto Click day per colf e badanti. Ecco come funzionaAncora poche ore per regolarizzare colf e badanti stranieri: c’è tempo fino alle 8 di questa sera. Aggiornamenti e notizie su Sentenza Pavia Temi più discussi: Niente disoccupazione alla colf Il giudice condanna l’Inps; Dimissioni delle neo-mamme. Disoccupazione anche alle colf; Si dimette dopo la maternità e l’Inps le nega la Naspi: il tribunale dà ragione alla lavoratrice. Colf e badanti, Naspi anche dopo dimissioni maternità: la sentenza che cambia tuttoPer i giudici, l’indennità di disoccupazione va versata anche alle lavoratrici domestiche che si dimettono nel primo anno del figlio ... quifinanza.it Si dimette dopo la maternità e l’Inps le nega la Naspi: il tribunale dà ragione alla lavoratriceUna sentenza del tribunale di Pavia potrebbe segnare una svolta nei diritti di lavoratori e lavoratrici domestiche. A una collaboratrice domestica madre è stato infatti riconosciuto il diritto a perce ... laprovinciapavese.gelocal.it LA SENTENZA NASPI ANCHE ALLE LAVORATRICI DOMESTICHE MADRI Il Tribunale di Pavia ha riconosciuto il diritto a percepire la #Naspi ad una collaboratrice domestica madre, che si era dimessa nel primo anno di vita del figlio. Importante riconos - facebook.com facebook