Sentenza bomba | crolla l’indagine su Powell era solo

Un giudice federale ha emesso una sentenza che blocca definitivamente le citazioni rivolte alla Federal Reserve e al suo presidente Jerome Powell, dichiarando l’indagine penale priva di fondamento fattuale. La decisione mette fine alle accuse e conferma che l’indagine non ha basi concrete, facendo cadere ogni ipotesi di coinvolgimento o responsabilità. La vicenda si conclude così senza ulteriori sviluppi giudiziari.

Un giudice federale ha emesso una sentenza che blocca definitivamente le citazioni rivolte alla Federal Reserve e al suo presidente Jerome Powell, dichiarando l’indagine penale priva di fondamento fattuale. La decisione del giudice James Boasberg, presa il 13 marzo 2026 alle ore 23:14, smonta l’accusa secondo cui l’unica colpa del capo della banca centrale sarebbe stata quella di aver dispiaciuto all’ex presidente Donald Trump. L’intero impianto accusatorio, gestito dall’ufficio della procuratrice Jeanine Pirro a Washington DC, è stato definito come un tentativo di molestia politica finalizzato a costringere Powell alle dimissioni per far spazio a Kevin Warsh. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sentenza bomba: crolla l’indagine su Powell, era solo Articoli correlati Warsh alla Fed: Trump punta su un ex falco, l’Italia monitora la svolta monetaria e l’indagine su Powell.Warsh alla Fed: Trump punta su un falco convertito, l’Italia osserva con attenzione Washington – Un cambio di guardia alla Federal Reserve potrebbe... Usa, avviata indagine su Jerome Powell e sulla Federal Reserve(Adnkronos) – Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell è sotto inchiesta penale federale in relazione alla ristrutturazione da 2,5 miliardi...