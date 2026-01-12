Usa avviata indagine su Jerome Powell e sulla Federal Reserve
È stata avviata un’indagine penale federale su Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, riguardante una ristrutturazione da 2,5 miliardi di dollari della sede centrale della banca. L’inchiesta si concentra sulle eventuali irregolarità nelle procedure di gestione dei fondi pubblici. Questo sviluppo può avere ripercussioni sulla stabilità e sulla trasparenza delle istituzioni finanziarie statunitensi.
(Adnkronos) – Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell è sotto inchiesta penale federale in relazione alla ristrutturazione da 2,5 miliardi di dollari della sede centrale della banca centrale. Lo riferisce il New York Times, aggiungendo che Powell ha affermato che l'indagine era un pretesto perché la Fed aveva fissato "tassi di interesse basati sulla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
