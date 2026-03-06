Dopo concerti o esposizioni a volume elevato in televisione, molte persone riferiscono di sentirsi affette da fischi o ronzii alle orecchie che possono durare ore o giorni. Questi sintomi sono spesso accompagnati da difficoltà nel seguire conversazioni in ambienti rumorosi. È comune che chi ha meno di 35 anni sperimenti questi segnali di danno all’udito senza rendersene pienamente conto.

Al ristorante fanno fatica a seguire una conversazione, soprattutto se c’è rumore di fondo. Dopo un concerto avvertono fischi o ronzii nelle orecchie che durano ore, a volte giorni. E a casa si sentono ripetere sempre più spesso di abbassare il volume della tv, dello smartphone o delle cuffie. Non hanno ancora 35 anni, eppure i segnali di una sofferenza uditiva sono già diffusi. In occasione della Giornata Mondiale dell’Udito (3 marzo), un’indagine condotta su 2.500 italiani tra i 18 e gli 85 anni rivela che l’ipoacusia non è affatto un problema che riguarda solo i “vecchi”. Per esempio, nella fascia 18-34 anni, il 75% dichiara di aver sperimentato acufeni (il 21% spesso, il 54% occasionalmente), mentre l’80% riferisce difficoltà a seguire una conversazione in ambienti rumorosi, come ristoranti o locali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fischi alle orecchie dopo concerti e tv troppo alta: i segnali di danno all’udito da non ignorare prima dei 35 anni tra acufeni, parole confuse e volume sempre più alto

