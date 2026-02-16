Psoriasi tra segnali da non ignorare e terapie sempre più mirate

Non sono soltanto una questione estetica: psoriasi e dermatite atopica possono incidere su sonno, relazioni sociali e salute mentale. In Italia la psoriasi interessa una quota rilevante della popolazione, con stime di prevalenza tra l’1,8 e il 4,8%. Significativi anche i numeri della dermatite atopica, che colpisce l’8,1% degli adulti. I sintomi invalidanti della psoriasi. I pazienti convivono spesso con sintomi che, benché invisibili, possono essere molto invalidanti. Il prurito persistente, tipico della dermatite atopica, altera il sonno e il grattarsi costantemente genera infiammazione e quindi ancora più prurito, innescando un circolo vizioso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Psoriasi e malattie della pelle: meccanismo chiave svelato da uno studio israeliano.

Psoriasi e Dermatite atopica: nuove terapie mirate e percorsi multidisciplinariRoma, 16 feb. (askanews) – La cute è il nostro principale organo di relazione e quando è colpita da un’infiammazione cronica, le conseguenze vanno ben oltre l’aspetto visibile. Psoriasi e dermatite ... askanews.it

Psoriasi e dermatite atopica, dal sintomo alla persona: come cambia il modello di gestioneNuovi obiettivi di cura, approccio multidisciplinare e terapie mirate stanno ridefinendo la gestione di psoriasi e dermatite atopica. Non solo controllo delle lesioni, ma qualità di vita, sintomi sist ... farmacista33.it

La psoriasi è una condizione infiammatoria cronica della pelle che può influenzare la qualità della vita. Non trascurare i segnali che il tuo corpo ti manda. Affidati ai nostri specialisti per una valutazione dermatologica professionale. H7HospitalSeven 095 34 - facebook.com facebook