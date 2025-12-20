Sostegno secondo ciclo INDIRE per docenti con tre anni di servizio No 2025 26 solo specifico serve titolo di studio Pillole di Question Time
Nel question time del 17 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale di ANIEF, è stata discussa una questione importante relativa all’accesso ai percorsi di formazione per i docenti con esperienza triennale sul sostegno. Un focus particolare è stato posto sui requisiti di servizio richiesti per l’ammissione ai percorsi INDIRE riservati ai cosiddetti “triennalisti”. L'articolo Sostegno, secondo ciclo INDIRE per docenti con tre anni di servizio. No 202526, solo specifico, serve titolo di studio. Pillole di Question Time . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
