Secondo ciclo sostegno Indire servizio as 2025 26 utile per acquisire 36 CFU e non 48

Durante un approfondimento su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con Chiara Cozzetto di Anief come ospite, si è parlato del secondo ciclo di sostegno indicato dall’Indire per l’anno scolastico 202526. È stato spiegato che il servizio utile per ottenere i 36 CFU e non 48, come previsto in precedenza, riguarda questa specifica formazione.

Nel question time del 4 marzo su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto della presidenza nazionale Anief, è stata affrontata una questione legata al conseguimento della specializzazione sul sostegno e agli effetti sull’inserimento nelle graduatorie. L'articolo Secondo ciclo sostegno Indire, servizio a.s. 202526 utile per acquisire 36 CFU e non 48. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Specializzazione sostegno con secondo ciclo Indire: per triennalisti escluso anno 2025/26, serve titolo di studio e servizio specifico. RISPOSTE AI QUESITISecondo ciclo percorsi sostegno con 36, 40 o 48 CFU, attivati da Indire o dalle Università per docenti con tre anni di servizio o specializzati... Sostegno, secondo ciclo INDIRE per docenti con tre anni di servizio. No 2025/26, solo specifico, serve titolo di studio. Pillole di Question TimeNel question time del 17 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale di... Altri aggiornamenti su Secondo ciclo Temi più discussi: Secondo ciclo sostegno Indire/Università: rinuncia al contenzioso ed iscrizione in GPS prima fascia entro il 16 marzo, attesi i bandi [LO SPECIALE]; Percorsi sostegno INDIRE, secondo ciclo: conclusione in tre mesi per sciogliere la riserva GPS entro il 30 giugno 2026; Sostegno, INDIRE Secondo ciclo: 3 mesi per concludere i percorsi così da conseguire il titolo e sciogliere la riserva entro il 30 Giugno 2026. Pubblicato il Nuovo Decreto: ecco le novità (Scarica PDF); Percorsi sostegno secondo ciclo Indire/Università, ecco la pagina del Ministero con le info aggiornate. TFA sostegno Indire: tutte le novità sul secondo ciclo e i posti disponibiliScopri i requisiti per partecipare al TFA Sostegno Indire e le opportunità per i docenti con tre anni di servizio. informazionescuola.it Sostegno Indire secondo ciclo: percorsi in 3 mesi per concludere entro il 30 giugno 2026 e sciogliere riserva. Decreto MinisteroSpecializzazione sostegno secondo ciclo Indire: il Ministero pubblica il Decreto interministeriale recante disposizioni per consentire ai partecipanti ai percorsi di cui agli articoli 6 e 7 del decret ... orizzontescuola.it Ruolo da GPS 2026, partecipano anche specializzati Indire. Primo ciclo sì, secondo ciclo percorso ancora non iniziato. https://www.orizzontescuola.it/ruolo-da-gps-2026-partecipano-anche-specializzati-indire-primo-ciclo-si-secondo-ciclo-percorso-ancora-inizi - facebook.com facebook In partenza il secondo ciclo sostegno Indire/Università: requisiti di accesso, casi particolari, info utili. Guida alla compilazione della domanda GPS per chi si inserisce con riserva in prima fascia. Ci sarà il terzo ciclo Ecco le anticipazioni. Cosa r… x.com