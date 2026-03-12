Secondo ciclo sostegno Indire servizio as 2025 26 utile per acquisire 36 CFU e non 48

Durante un approfondimento su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con Chiara Cozzetto di Anief come ospite, si è parlato del secondo ciclo di sostegno indicato dall’Indire per l’anno scolastico 202526. È stato spiegato che il servizio utile per ottenere i 36 CFU e non 48, come previsto in precedenza, riguarda questa specifica formazione.

Nel question time del 4 marzo su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto della presidenza nazionale Anief, è stata affrontata una questione legata al conseguimento della specializzazione sul sostegno e agli effetti sull’inserimento nelle graduatorie. L'articolo Secondo ciclo sostegno Indire, servizio a.s. 202526 utile per acquisire 36 CFU e non 48. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

