Seconda categoria nell’altro recupero SCecilia-Cantiano 3-1 Apecchio va con super Melendez | vince a Casinina e lo aggancia

Nella seconda categoria, Apecchio supera S. Cecilia-Cantiano con un risultato di 3-1. La squadra di casa, guidata da Melendez, si distingue con una vittoria importante in trasferta a Casinina, permettendole di agganciare la squadra avversaria in classifica. La formazione di Apecchio, composta da giocatori come Stafoggia, Zazzeroni e Grassi, ha mostrato determinazione e compattezza nel corso della partita.

1 VIRIDISSIMA APECCHIO 2: Stafoggia, Zazzeroni, Micheli, Matteucci, Ferri, Arcangeli, Sensoli, Gentilini, Grassi, Ambrogiani, Marini. A disposizione: Grande, Paci, Natale, Federici, Politi, Polidori. Allenatore: Germano Romani. VIRIDISSIMA APECCHIO: Melendez, Fiorucci, Aluigi F., Scardacchi (75’Magnoni), Ruci, Bertozzi, Materni, Aluigi M., Tombari, Fall, Ciarafoni (82’ Diop). A disposizione: Stefanini, Pierotti. Allenatore: Giovanni Cipolla. Reti: Ciarafoni 32’ (V), Tombari 47’ (V), Ambrogiani 80’(C). Dopo un’interlocutoria e reciproca fase di studio iniziale, è la Viridissima Apecchio, particolarmente ispirata e cinica, ad andare in vantaggio con Enrico Ciarafoni, che alla mezz’ora, su un cross da calcio d’angolo di Materni, si avventa al volo sul pallone e trova la sua prima rete in campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

