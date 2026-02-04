Intelligenza Artificiale | opportunità per migliorare i servizi o strumento di controllo? Se ne parla ad Ancona

Questa settimana ad Ancona si è parlato di intelligenza artificiale. Un dibattito che mette in discussione se questa tecnologia possa migliorare i servizi o diventare uno strumento di controllo. L'incontro si è svolto alla Casa delle Culture di Vallemiano, promosso dal Partito Comunista Italiano. Tra i presenti, esperti e cittadini, hanno discusso di come l’AI possa influenzare la nostra vita quotidiana e le future decisioni politiche.

La discussione sull’uso dell’intelligenza artificiale si fa sempre più accesa.

