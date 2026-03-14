Una lettera indirizzata al direttore mette in discussione l’idea di mettere sullo stesso piano democrazie e regimi. La comunicazione risponde a una proposta di uno scrittore, che suggeriva di affiancare le due realtà. Il testo si concentra sull’analisi di questa proposta, senza entrare in dettagli storici o motivazioni. Viene evidenziato il confronto tra i diversi sistemi senza giudizi o interpretazioni.

Al direttore - Rispondendo su queste colonne alla proposta di Giuliano Ferrara di affiancare all’apertura del padiglione del regime russo un’iniziativa a favore della cultura del dissenso, il presidente della Biennale ha svelato un suo progetto per il prossimo anno (non questo, dovessero offendersi gli ospiti del suddetto padiglione): l’invito a cinque protagonisti di oggi sgraditi ai loro governi, rispettivamente di Stati Uniti (?), Israele (??), Cina, Russia, persino Ue (???). Dissenso represso e incarcerato? Sarebbe interessante sapere quali scrittori e artisti della democrazia di Israele sgraditi al governo siano imbavagliati nel loro... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Se la Biennale mette sullo stesso livello democrazie e regimi. Una lettera

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La polemica sul padiglione russo alla Biennale: il caso che divide Fratelli d'Italia e mette in luce l'ambiguità culturale delle istituzioni - facebook.com facebook

. @paolomieli: "Buttafuoco ha ragione, punto e basta. Lui mette tutti i paesi senza censure alla Biennale, per me ha ragione da vendere. Lui darà spazio ai dissidenti, però gli si fa notare che la questione non è far parlare tutti ma è la Russia oggi non quella di x.com