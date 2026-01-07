Roma-Napoli prende forma una suggestione | Lucca e Dovbyk sullo stesso tavolo

A Roma, tra valutazioni tecniche e considerazioni di bilancio, si fa strada una possibile convergenza tra Lucca e Dovbyk, due profili valutati come potenziali rinforzi. Nel mercato in movimento, questo scenario rappresenta un'ipotesi che si sta delineando sotto traccia, aprendo nuovi spunti per il futuro della squadra. La situazione continua a evolversi, con attenzione rivolta alle prossime decisioni e alle possibilità di rafforzamento.

Nel mercato che si muove sotto traccia, tra valutazioni tecniche e conti da far tornare, a Trigoria prende forma un'ipotesi che fino a ieri sembrava fuori radar. Non una trattativa impostata, non un tavolo aperto, ma una suggestione che inizia a circolare negli ambienti giusti: un possibile incrocio di centravanti tra Roma e Napoli. Non è una voce qualsiasi, perché tocca due investimenti pesanti e due attaccanti che, per motivi diversi, non hanno ancora inciso come previsto. Dovbyk con la maglia della Roma Un'idea che nasce da due insoddisfazioni diverse. La Roma osserva con attenzione la situazione di Artem Dovbyk.

