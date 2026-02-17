Il Cagliari ha perso contro il Lecce, ma i tifosi sardi dimostrano di saper reagire con rispetto e passione. Nonostante il risultato negativo, gli spettatori presenti allo stadio si sono incontrati nel terzo tempo, scambiandosi saluti e applausi, mostrando un esempio di sportività. Un gesto che conferma come il calcio possa unire anche nelle sconfitte.

Scritto da Cagliari fan club, con foto a corredo: Anche dopo una sconfitta, il terzo tempo è sempre giusto. Perché il risultato passa, ma il rispetto resta. Perché si può perdere una partita, ma non lo stile. Perché lo sport non è solo novanta minuti: è quello che succede prima. e soprattutto dopo. Stringersi la mano, scambiarsi un sorriso, bere qualcosa insieme, riconoscere il valore dell’avversario. È lì che si vede davvero chi siamo. Vincere è bellissimo. Ma saper perdere, restando uniti e corretti, è ancora più grande. L'articolo Cagliari e Lecce, che esempio i tifosi Dopo la partita vinta dai salentini proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Il Lecce ha conquistato tre punti fondamentali nella sfida contro il Cagliari, grazie ai gol di Gandelman e Ramadani nella ripresa.

