Juve Lecce Zhegrova verso la titolarità | cosa trapela dalle sue condizioni in vista del match contro i salentini Spalletti lo valuta alla vigilia

In vista del match tra Juventus e Lecce, si fa strada l’ipotesi di una maglia da titolare per Edon Zhegrova, le cui condizioni sono attentamente valutate da Spalletti alla vigilia della gara. Il giocatore si sta infatti candidando come possibile inserimento nel sestetto iniziale, in un incontro importante per la squadra piemontese.

Juve Lecce, Edon Zhegrova si candida per una maglia da titolare nel match di domani sera contro i salentini. Cosa trapela dalle sue condizioni. La Juventus di Luciano Spalletti si avvicina alla sfida interna contro il Lecce con notizie confortanti dall’infermeria. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico può sorridere per il rientro a pieno regime di Francisco Conceiçao, che ha superato i recenti problemi muscolari e si è allenato regolarmente con il gruppo. Il ritorno del portoghese aumenta notevolmente le opzioni sulla trequarti, offrendo quella qualità nel saltare l’uomo che era mancata nella trasferta di Pisa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Lecce, Zhegrova verso la titolarità: cosa trapela dalle sue condizioni in vista del match contro i salentini. Spalletti lo valuta alla vigilia Leggi anche: Zhegrova titolare contro il Pisa? Il focus sulle condizioni fisiche dell’ex Lille e cosa trapela dalla Continassa in vista del match Leggi anche: Infortunio Cabal, il difensore è ancora ai box: Spalletti valuta le sue condizioni in vista del match contro la Fiorentina. Ecco come sta La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Conceicao spinge, occhio a Zhegrova: Juve-Lecce, Spalletti scopre la catena di destra; Juve, Conceiçao ancora a parte: Spalletti studia tre soluzioni se non recupera per il Lecce; Conceicao in dubbio anche per Juve-Lecce: chi gioca sulla trequarti? Conferma per Koopmeiners, Miretti entrato bene a Pisa o chance da titolare per Zhegrova?; Un Zhegrova in più per iniziare l'anno col botto: Juventus-Lecce per confermarne la crescita!. Conceicao recuperato ma verso la panchina, Koop e Zhegrova si giocano un posto: David più che Openda - Stando alle ultime indiscrezioni di Sportmediaset, Koopmeiners e Zhegrova si giocano un posto ... tuttojuve.com

Probabili formazioni Juventus-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Zhegrova, Conceiçao, David, Openda, Stulic e Camarda - La Juventus apre il suo 2026 ospitando il Lecce: le ultime e le scelte di formazione di Spalletti e Di Francesco per la sfida di Serie A. goal.com

Juventus-Lecce probabili formazioni, è pronta la prima “Spallettata” del 2026 - Lecce ci parlano della prima "Spallettata" della stagione: ecco la scelta a sorpresa. juvelive.it

#Conceicao recuperato per #JuveLecce Partirà titolare x.com

Lecce, Sticchi Damiani a Tuttosport: 'Sfidare la Juve è festa. Hjulmand Lo consiglierei' - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.