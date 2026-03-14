Scuola dell’infanzia in Trentino | contratti da 5 ore classi sovraffollate e personale senza titoli I sindacati proclamano la mobilitazione

Da orizzontescuola.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le sigle sindacali trentine Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Fgu-Satos hanno annunciato una mobilitazione a causa di contratti di soli cinque ore, classi sovraffollate e personale senza i titoli richiesti nelle scuole dell’infanzia della regione. La protesta nasce dall’insoddisfazione per le condizioni attuali nelle strutture educative e coinvolge le rappresentanze dei lavoratori. La questione riguarda la gestione e l’organizzazione dei servizi educativi.

Le sigle sindacali trentine Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Fgu-Satos hanno emesso un comunicato congiunto in cui denunciano lo "stato di disinteresse" in cui versa la scuola dell'infanzia nel territorio della Provincia autonoma di Trento, sottolineando "l'abbandono della politica e l'esclusione dai necessari investimenti umani e materiali". L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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