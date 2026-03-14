Scuola dell’infanzia in Trentino | contratti da 5 ore classi sovraffollate e personale senza titoli I sindacati proclamano la mobilitazione

Le sigle sindacali trentine Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Fgu-Satos hanno annunciato una mobilitazione a causa di contratti di soli cinque ore, classi sovraffollate e personale senza i titoli richiesti nelle scuole dell’infanzia della regione. La protesta nasce dall’insoddisfazione per le condizioni attuali nelle strutture educative e coinvolge le rappresentanze dei lavoratori. La questione riguarda la gestione e l’organizzazione dei servizi educativi.

Le sigle sindacali trentine Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Fgu-Satos hanno emesso un comunicato congiunto in cui denunciano lo "stato di disinteresse" in cui versa la scuola dell'infanzia nel territorio della Provincia autonoma di Trento, sottolineando "l'abbandono della politica e l'esclusione dai necessari investimenti umani e materiali". L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Musica elettronica a scuola: Nandi porta il ritmo e la biomusica nelle classi dell’infanzia e della primaria con oggetti di uso quotidianoRiccardo Milo, in arte Nandi (@nandimilo), ha sviluppato un approccio alla didattica musicale che porta la musica elettronica nelle scuole... Crisi Casa Sollievo della Sofferenza: i sindacati proclamano di nuovo lo stato di agitazione del personaleNella lettera-appello rivolta al Prefetto di Foggia le motivazioni che hanno spinto le segreterie territoriali a ricominciare la battaglia contro la... Approfondimenti e contenuti su Scuola dell'infanzia in Trentino... Temi più discussi: Sito Istituzionale | Scuole dell'infanzia: graduatorie provvisorie a.s. 2026-2027; Nuova scuola dell'infanzia di Vedute, si va verso la conclusione dei lavori; Pubblicata la graduatoria delle Scuole dell’Infanzia comunali AS 2026/2027; Scuole dell'infanzia, iscrizioni in calo: persi 375 bambini. La mensa della Scuola dell’Infanzia di Vitulano in una tavola d’altri tempi: protagonisti i piatti della tradizioneNon è stato un mezzogiorno come tutti gli altri quello vissuto ieri dai piccoli alunni della scuola dell’infanzia di Vitulano. Niente bastoncini o purè istantaneo: tra i banchi colorati si è diffuso i ... ntr24.tv Crotone, scuola dell’infanzia in località Pizzuta: consegnati i lavoriCROTONE – Sono stati consegnati i lavori per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia in località Pizzuta, in via San Giuseppe. L’intervento, finanziato con 620 mila euro nell’ambito del ... ilcrotonese.it Un'esplosione ha danneggiato una scuola ebraica ad Amsterdam, nelle prime ore di oggi, sabato 14 marzo, in quello che la sindaca della città ha descritto come un attacco deliberato contro la comunità ebraica https://shorturl.at/ZcL5W - facebook.com facebook