Musica elettronica a scuola | Nandi porta il ritmo e la biomusica nelle classi dell’infanzia e della primaria con oggetti di uso quotidiano

Riccardo Milo, conosciuto come Nandi, ha portato la musica elettronica nelle scuole dell’infanzia e primaria, usando oggetti di uso quotidiano. La sua iniziativa nasce dal desiderio di coinvolgere i bambini in un’esperienza musicale concreta e divertente. Con strumenti semplici come bottiglie di plastica e scatole di cartone, Nandi crea suoni e ritmi che stimolano la creatività dei più piccoli. La sua proposta si diffonde tra insegnanti e genitori, che apprezzano l’approccio pratico e accessibile alla musica. La scuola diventa così un laboratorio di suoni e invenzioni.

Riccardo Milo, in arte Nandi (@nandimilo), ha sviluppato un approccio alla didattica musicale che porta la musica elettronica nelle scuole dell'infanzia e nelle classi della primaria come strumento educativo strutturato. Riccardo Milo, in arte Nandi (@nandimilo), porta la musica elettronica tra i banchi della scuola dell'infanzia e della primaria trasformandola in uno strumento educativo. Chiama i suoi progetti "Laboratorio di strumenti alternativi" e "Giro giro tondo techno".