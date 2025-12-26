Terremoto | due lievi scosse nel mare del Gargano all’alba Magnitudo 2,8 e 2,3 | la minore al largo delle Tremiti
Il sisma di magnitudo 2,8 è stato registrato alle 5,09. Epicentro nellazzona pugliese del mare Adriatico, costa garganica a dodici chilometri da Lesina. Alle 6,02 la scossa più lieve: magnitudo 2,3. Epicentro a cinque chilometri dalle Isole Tremiti. (immagine: tratta da ingv.it) L'articolo Terremoto: due lievi scosse nel mare del Gargano all’alba Magnitudo 2,8 e 2,3: la minore al largo delle Tremiti proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
