Termini sequestrati oltre 6 milioni di articoli contraffatti

Nella recente operazione delle forze dell’ordine a Roma, sono stati sequestrati oltre 6 milioni di articoli contraffatti, tra bigiotteria e capi di abbigliamento. L’intervento, condotto congiuntamente dalla Guardia di Finanza, l’Arma dei Carabinieri e la Questura di Roma, mira a contrastare il mercato di prodotti falsificati, tutelando i consumatori e la proprietà intellettuale.

