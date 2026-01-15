Blitz a Termini sequestrati oltre 6 milioni di articoli contraffatti

Nella giornata del 15 gennaio 2026, le forze dell’ordine di Roma hanno condotto un intervento nel quartiere di Termini, sequestrando oltre 6 milioni di articoli contraffatti. L’operazione, svolta in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Questura, ha mirato a contrastare la vendita di prodotti falsificati e a tutelare la legalità sul territorio.

Roma, 15 gennaio 2026 – I finanzieri del Comando provinciale di Roma hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nell'area adiacente alla Stazione Termini, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e la Questura di Roma. Le attività hanno interessato il quadrilatero compreso tra via Giolitti, via Cavour, via Massimo D'Azeglio e via Amendola. I sequestri. In particolare, nel settore della lotta alla contraffazione sono stati effettuati tre distinti interventi che hanno consentito di sottoporre a sequestro oltre 6 milioni di articoli, tra bigiotteria e capi di abbigliamento esposti alla vendita, risultati contraffatti.

