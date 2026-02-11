Geni primordiali svelati | studio ripercorre l’alba della vita e identifica i mattoni genetici più antichi

Uno studio americano rivela i mattoni genetici più antichi della vita. I ricercatori hanno scoperto geni chiamati paraloghi universali, che risalgono a prima dell’ultimo antenato comune di tutte le specie. È un passo importante per capire come si è formata la vita sulla Terra.

Uno studio condotto da ricercatori statunitensi ha identificato geni, chiamati paraloghi universali, la cui origine risale a un periodo precedente all’ultimo antenato comune di tutte le forme di vita conosciute. La scoperta, pubblicata sulla rivista *Cell Genomics* l’11 febbraio 2026, apre nuove prospettive sulla comprensione delle origini della vita sulla Terra e dei primi meccanismi biologici essenziali. Questi paraloghi, presenti in quasi tutti gli organismi viventi, sembrano essere legati a funzioni cruciali come la sintesi proteica e il trasporto attraverso le membrane cellulari. La ricerca, portata avanti da Aaron Goldman dell’Oberlin College, Greg Fournier del Massachusetts Institute of Technology e Betül Kaçar dell’Università del Wisconsin-Madison, rappresenta un tentativo di sondare un passato evolutivo altrimenti inaccessibile.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Geni Primordiali Pesticidi in frutta e verdura: un nuovo studio identifica i prodotti con i livelli più elevati Quanto della nostra longevità è già scritta nei geni? Uno studio sui gemelli prova a misurarlo Questa mattina uno studio pubblicato su Science mette in luce quanto i geni influenzino davvero la durata della vita. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Geni Primordiali Trovati geni precedenti a ogni forma di vita notaUno studio su Cell Genomics identifica paraloghi universali risalenti a prima dell’ultimo antenato comune, aprendo una nuova finestra sulle origini della vita. tomshw.it Dal genio di Leiji Matsumoto primo teaser al nuovo Captain Harlock in arrivo da Oniri Créations - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.